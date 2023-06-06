فيديو| استشاري جراحة العيون: لولا اهتمام الدولة وولاة الأمر بالطبيب السعودي لم تتح لنا مثل هذه الإنجازات والتفوق العلمي

قال الدكتور “محمد العنزي” استشاري جراحة العيون، إن المملكة العربية السعودية تهتم بالمجال الطبي والأطباء السعوديين اهتماما بالغا، من أجل تحقيق التقدم والريادة في المجال الطبي للمملكة على مستوى المنطقة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه لولا اهتمام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بالطبيب السعودي لم تتح للأطباء السعوديين الفرصة لتحقيق الإنجازات العلمية في كافة الأقسام الطبية، بالإضافة إلى تحقيق التقدم العلمي.

وأكد أن خطوته القادمة ستكون العودة إلى أرض الوطن من أجل خدمة الشعب السعودي، والمساهمة في نقل الخبرات الأجنبية التي اكتسبها من الخارج إلى زملائه في جميع المرافق الصحية في المملكة، للمساهمة في تحقيق رؤية ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان 2030.