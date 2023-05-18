فيديو | الأمين العام المساعد لشؤون السياسة في مجلس التعاون الخليجي: التنسيق العربي في قمة جدة سيسهم في تعجيل حل الأزمة السودانية (فيديو)

قال الدكتور عبدالعزيز العويشق الأمين العام المساعد لشؤون السياسة في مجلس التعاون الخليجي إن معظم النزاعات والخلافات السياسية وحتى العسكرية في البلاد العربية لها أطراف خارجية تكون سببا في اندلاع هذه الأزمات بما فيها السودان.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” أنه سيكون هناك نقلة نوعية في الأحداث في السودان بعد القمة العربية في جدة، خاصة بعد الدور المهم الذي لعبته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في إصرارهم على إنهاء الحرب في السودان وتحقيق إرادة الشعب السوداني في التطور والتقدم في كافة المجالات.

وأشاد بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الخارجية السعودية في إنهاء الأزمات الإنسانية والسياسية والعسكرية في المنطقة العربية، مما يؤكد أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المملكة في المنطقة، ومثمنا جهود الجامعة العربية في محاولات رأب الصدع العربي.