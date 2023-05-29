فيديو| الأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر: تم تأسيس المركز العربي للاستعداد للكوارث

قال الدكتور “صالح التويجري” الأمين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، إن المركز العربي للكوارث يعد نوعاً من العمل العربي المشترك، وتبادل الخبرات بين الدول العربية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “في العلن” أنه تم تأسيس المركز العربي للكوارث، ليكون على اتصال دائم ومتواصل بشكل يومي ومباشر مع جميع مراكز الكوارث في الدول العربية.

وأوضح أن المركز يعمل من خلال التنسيق بين جميع مراكز الأبحاث العلمية في كافة الدول العربية، لتبادل الخبرات العلمية والتقنية في مجال الكوارث والحماية منها، وحتي يستطيع أن يتنبأ بالكوارث التي من الممكن أن تحدث في بعض الدول العربية قبل وقوعها.