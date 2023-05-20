فيديو| الإعلاميون العرب: قمة جدة تسجل علامة فارقة في تاريخ القمم

نشرت قناة العربية تقريراً عن المفارقة التي أحدثتها القمة العربية الـ32 في مدينة جدة عن القمم الأخرى، التي كانت الأزمات والمشاكل دائما تعكر صفوها.

وقال “أبو بكر” الصغير المحلل السياسي إن قمة جدة أتت في ظروف استثنائية يشهدها العالم العربي في الوقت الراهن، مؤكدا أنها ستعمل على حل جميع المشكلات والأزمات في المنطقة العربية.

وأضافت “فيروز مبيضين” مدير عام وكالة الأنباء الأردنية أن القمة العربية في مدينة جدة تتميز بأجواء إيجابية لم تكن موجودة في القمم السابقة، كما أن القادة العرب لديهم إصرار على حل المشكلات البارزة على الساحة العربية، ومحاولة إنهاء الصراع العربي الفلسطيني الذي كان ولا زال قضية العرب الأولى، إضافة إلى محاولة إيجاد صيغة تفاهم تجمع الأشقاء في السوادان حول طاولة المفاوضات وحقن الدماء.

وأكد ” علاء رشوان ” موفد التلفزيون المصري لتغطية فعاليات القمة في مدينة جدة أن القمة العربية في دورتها الـ32 تمثل نقطة انطلاق لنبذ الفرقة وإعادة اللحمة العربية، وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تحيط بالأمة العربية.

وأفاد التقرير بأن الآمال العربية معلقة على قمة جدة لإنهاء الأزمات وصد التحديات التي تواجهها المنطقة.