فيديو| الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان: بأسعار تنافسية تبدأ من 250 ألف ريال أطلقنا وحدات سكنية جديدة في ضاحية خزام شمال الرياض

قال “محمد البطي” الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان، إن الشركة أطلقت وحدات سكنية بأسعار تنافسية تبدأ من 250 ألف ريال في ضاحية خزام شمال مدينة الرياض.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الشركة تعمل على إنشاء المزيد من الوحدات السكنية في جميع مدن المملكة، وفق أحدث الأنظمة العالمية في البناء والتصميم.

وأكد أنه تم التوقيع مع 7 شركات لإنشاء 2000 وحدة سكنية في ضاحية خزام شمال مدينة الرياض، بأنظمة تصميم متطورة وحديثة، وبأسعار ليست مرتفعة.

وأشار إلى أن الشركة بصدد توقيع اتفاقيات مع مجموعة من الشركاء، لتطوير البنية الأساسية في هذا المشروع والخدمات التي سيستفيد منها سكان هذا المشروع.