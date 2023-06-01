فيديو| الفضاء.. علم طموح ومستقبل لم تغفله المملكة

نشرت قناة الإخبارية تقريراً حول اهتمام المملكة بالفضاء، لإجراء التجارب العلمية التي تفيد البشرية.

وذكر أن رحلة “علي القرني” و “ريانة برناوي” إلى الفضاء لم تكن عابرة، بل حملت آمالا وطموحات ومشاعر السعوديين، ما بين سؤال وجواب، وتجارب علمية، ألهمت الطلاب في مجال الأرض وتأثيرها في انعدام الجاذبية، بمشاركة نحو 12 ألف طالب في المملكة.

وأفاد بأن المركبة التي كان على متنها رائدي الفضاء السعوديين، هبطت في مياه المحيط الأطلسي، بعد استغراق نحو 12 ساعة.

وبين أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين استمرت 10 أيام، تخللها نحو 14 تجربة علمية، إذ وصلت 92 عينة بمعية رحلة الفضاء بعد التجارب العلمية عليها في المحطة الدولية، واستقبلها فريق علماء سعوديين في الولايات المتحدة، آملين أن تعزز هذه العينات المراكز العلمية والبحثية في المملكة.

وأضاف أن وزارة التعليم استثمرت رحلة الفضاء عبر إصدارها كتاب “علوم الأرض والفضاء”، ليكون ضمن مناهج المرحلة الثانوية، بدءاً من العام المقبل، بهدف المشاركة في الأبحاث الدولية، وتأهيل كوادر وطنية متمرسة لإجراء التجارب العلمية المختلفة.