فيديو.. النار تبتلع مدينة ملاهي بالهند وتقتل 24 شخصا

المناطق_وكالات

اندلع حريق هائل في متنزه ترفيهي بولاية غوجارات غربي الهند، مما أسفر عن مقتل 24 شخصا، على الأقل، حسبما أعلنت الشرطة.

واندلع الحريق في متنزه بمدينة راجكوت بولاية غوجارات. وقال مفوض الشرطة راجو بهارغافا إن الحريق أصبح تحت السيطرة وإن عملية الإنقاذ جارية، فيما أشار إلى أنه تم انتشال 24 جثة.

وقال بوبندرا باتيل، أكبر مسؤول منتخب في الولاية، في بيان، إنه تم إصدار تعليمات إلى مؤسسة البلدية والإدارة لإجراء عمليات إنقاذ وإغاثة فورية في منطقة الألعاب بالمنتزه.

كتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي على موقع إكس أنه “منزعج للغاية من الحريق (…) في راجكوت. أفكاري مع كل أولئك الذين فقدوا أحباءهم. صلواتي من أجل المصابين.”