فيديو| “جدة التاريخية”.. محطة تثري الحجاج بالهوية والثقافة السعودية

نشرت قناة “الإخبارية” تقريراً، حول مدينة جدة التاريخية التي كانت وما زالت محطة الحجاج عبر التاريخ.

وذكرت أن قوافل الحجاج من مختلف دول العالم كانت تمشي بين أروقة جدران مدينة جدة قبل أكثر من 100 عام.

وبينت أن المدينة تحتوي على مباني ومساجد ومعالم أثرية يشاهدها الحجاج في رحلة الذهاب والإياب.

وأفادت بأن جدة التاريخية كانت بوابة الحج للواصلين بحراً، وكانت رحلة الحج من خلالها ثرية تتزاحم فيها الهوية والآثار والأصالة والأرث والتاريخ.

وأضافت أن هذا الإرث الثقافي كان ولا يزال أيقونة مسجلة في صفحات التاريخ، وحتى الآن يعد أحد محطات ضيوف الرحمن الباحثين عن الثقافة والتاريخ.