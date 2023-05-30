فيديو| جولة في أقسام محطة الفضاء الدولية بعدسة رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني

نشرت قناة “العربية” مقطعاً مصوراً لرائدي الفضاء السعوديين “ريانة برناوي” و “على القرني”، وهم يوثقون أقسام محطة الفضاء الدولية.

وقالت رائدة الفضاء “ريانة برناوي” إن محطة الفضاء بها أقسام علمية كبيرة ومتشعبة، يستفيد منها رواد الفضاء في تجربة الأبحاث العلمية المختلفة.

وأضافت أن من بين الأقسام الموجودة في محطة الفضاء الدولية “القسم الأوروبي”، حيث يقوم رواد الفضاء من خلاله بتجربة الأبحاث العلمية التي تختص بالجسم البشري، مثل تجميع العينات، والسونار، مشيرة إلى أن بقية الأجهزة الموجودة في هذا القسم لحفظ العينات، وإجراء التجارب العلمية.

وأوضحت أن هذا القسم يحتوي على غرف الاستراحة المعدة لرواد الفضاء الدوليين، كما أن هذه الغرف مصممة بطريقة تلائم التغيرات التي تظهر على الجسم البشري في الفضاء.

وأكدت أن التجارب العلمية في محطة الفضاء الدولية كثيرة ومتشعبة، يستطيع الباحث من خلالها أن يقدم نتائج علمية صحيحة ليستفيد بها الباحثين في كافة المجالات العلمية.