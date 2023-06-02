فيديو| دول عربية تتصدر قائمة أقوى الجيوش بالعالم لعام 2023.. تعرف عليها

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، يكشف عن قائمة أقوى جيوش العالم، من بينها دول عربية.

وذكر أن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، بالإضافة إلى مصر والسعودية، تصدرت كل من أمريكا وروسيا قائمة أقوى جيوش العالم.

وبين أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المركز الأول عالميا بحسب التصنيف الدولي، باعتبار أن حجم القوى العاملة في بالجيش الأمريكي أكثر من مليون جندي، وتقدر قيمة الميزانية العسكرية بأكثر من 761 مليار دولار.

وأفاد بأن الجيش الأمريكي يمتلك 13.300 طائرة حربية، و5500 دبابة عسكرية، بالإضافة إلى 484 قطعة بحرية.

وأضاف أن روسيا جاءت في المرتبة الثانية عالميا، حيث يضم الجيش الروسي أكثر من 830 ألف جندي، بميزانية تقدر بأكثر من 82 مليار دولار، موضحا أن الجيش الروسي يمتلك 4182 طائرة حربية، و12566 دبابة عسكرية، بالإضافة إلى أكثر من 500 قطعة بحرية.

وأوضح أن الدول العربية كان لها نصيب من تصنيفات عام 2023، حيث احتلت مصر المركز الأول عربيا، والـ 14 عالميا، حيث يبلغ عدد أفراد الجيش المصري نحو 440 ألف حندي، وميزانية عسكرية قدرت بـ 4 مليار دولار، بالإضافة إلى 1069 طائرة حربية.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الثاني عربيا، والـ 22 عالميا، حيث بلغ عدد أفراد الجيش 225 ألف جندي، بميزانية عسكرية بلغت 46 مليار دولار.

وأكد أن الجيش السعودي يضم أكثر من 1000 طائرة حربية، و4664 دبابة عسكرية، بالإضافة إلى 254 قطعة بحرية.