الاقتصاد

فيديو| رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع: استلمنا رخص المناطق الاقتصادية.. وسنوقع اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 29 مايو 2023 - 2:45 مساءً

قال المهندس ” خالد السالم” رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إن الهيئة استلمت رخص المناطق الاقتصادية الخاصة، وهي ماضية في توقيع اتفاقيات بينها وبين عدد من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية” أن هذا الحدث مهم بالنسبة للهيئة لأنها بموجب استلامها للرخص الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، ستتمكن من التعامل مع الشركات العالمية المختلفة في كافة القطاعات المتنوعة، والتي ستعمل على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية.

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 29 مايو 2023 - 2:45 مساءً
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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