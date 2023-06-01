فيديو| رئيس شؤون الحرمين: الإعمار والتوسعات شواهد تاريخية على قيام المملكة بواجبها الشرعي في خدمة ضيوف الرحمن

قال الشيخ “عبدالرحمن السديس” رئيس شؤون الحرمين الشريفين، إن عمليات الإعمار التي قامت بها المملكة في بيت الله الحرام خير شاهد على قيامها بواجبها الشرعي في خدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف في مؤتمر لإعلان الخطة التشغيلية لموسم الحج، أن خدمة المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن مثلت لها مكانة مختلفة في القلوب بين شعوب العالم.

وأوضح أن عمليات الإعمار جاءت من منطلق واجب المملكة الشرعي، ومقتضاها الديني تجاه بيت الله الحرام، ولخدمة ضيوف الرحمن الذين يلبون دعوة خالقهم للحج لهذا البيت العتيق.