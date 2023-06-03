فيديو| رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية: الدول الغربية تدرك أن منظماتها تفقد الزخم لكنها تكابر اقتصاديا

قال الدكتور” ماجد التركي” رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، إن الدول الغربية أصبحت تدرك جيدا أن المنظمات والشركات الاقتصادية التي تملكها، تفقد الزخم التي كانت تتمتع به في الماضي، لكن هذه الدول تكابر اقتصاديا.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن الاقتصاد الأوروبي بدء ينكشف بسرعة بسبب الخلاف مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن هذه الخطة جزء أساسي من الاستراتيجية الروسية لمواجهة الدول الأوروبية.

وأكد أن دور منظمة “شنغهاي” لا يقل أهمية في الوقت الحاضر عن الدور الذي تلعبة منظمة “بريكس”، مشيرا إلى أن الدور الذي تلعبه كلا من روسيا والصين والهند من الممكن أن يؤثر في بعض القرارات الدولية.