فيديو| سفير المملكة لدى بنغلاديش: إصدار تأشيرات الحج بشكل إلكتروني لأكثر من 122 ألف حاج وسيتم تفويجهم 100%

قال “عيسى الدحيلان” سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة بنغلاديش، إن المبادرة تهدف إلى إصدار تأشيرات الحج بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى أخذ البصمة والخصائص الحيوية، وترميز الأمتعة لكافة الحجاج بشكل منظم.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن عدد الحجاج من بنغلاديش يفوق الـ 122 ألف حاج سنوياً، موضحا أنه جاري العمل على تفويج كافة الحجاج من دولة بنغلاديش إلى مكة المكرمة 100%، عن طريق المبادرة.

وأكد أن المتطلبات واحدة لكن الإجراءات صارت أكثر مرونة، مشيراً إلى أن الحاج يستغرق 10 ثواني لإنهاء إجراءاته من خلال الأجهزة الحديثة التي تعمل على مدار اليوم.