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فيديو| عبدالله الجوهر.. عاشق للكتب يتخصص في شراء المكتبات الخاصة والكتب المستعملة ويبيعها بأسعار زهيدة تصل لـ 3 ريال

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 29 مايو 2023 - 3:59 مساءً

قال “عبدالله” الجوهر” إن القراءة كانت وما زالت هوايته التي يفضلها على كثير من الهوايات الأخرى.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية” أنه يقوم ببيع الكتب عن طريق الإنترنت من خلال موقع أطلق عليه “كل الكتب”، ويقوم بالشحن لجميع مناطق المملكة، موضحا أن سعر أي كتاب لا يتجاوز الـ 3 ريال.

وأكد أنه يقوم بشراء دور النشر والمكتبات الخاصة بهدف زيادة تثقيف وتعليم الأجيال الناشئة، مشيرا إلى وجود إقبال كثيف على شراء كميات كبيرة من الكتب الخاصة به.

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 29 مايو 2023 - 3:59 مساءً
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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