فيديو| فرنسا.. علاقات دبلوماسية مع المملكة منذ 1936

نشرت قناة “الإخبارية”، تقريراً، يوضح عمق العلاقات الدبلوماسية بين كلا من فرنسا والمملكة العربية السعودية، والذي يعود تاريخها إلى عام 1936.

وذكرت أن فرنسا كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع المملكة، وأنشئت أول بعثة دبلوماسية في مدينة جدة عام 1936.

وبينت أن العلاقات السعودية الفرنسية دخلت مرحلة متطورة ومهمة منذ الزيارة الأولى للملك فيصل إلى فرنسا عام 1967، وأدت هذه الزيارة المهمة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتمكنت مكانتها التي تربط حكام فرنسا بالمملكة.

وأفادت بأن العلاقات السعودية الفرنسية تسير بشكل صحيح نحو التكامل في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتكنولوجية والبيئية والتقنية والثروة المعدنية، بشراكة استراتيجية تتضح معالمها مع الزيارات المتبادلة بين ولي العهد والرئيس الفرنسي.

وأضافت بأن الشراكات بين المملكة وفرنسا تهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، بالإضافة إلى تحقيق وتوحيد الرؤى الاستراتيجية نحو المنطقة، بما يخدم شعوب المنطقة العربية، ويعود بالنفع على كلا الشعبين السعودي والفرنسي.