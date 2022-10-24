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فيديو مؤثر.. قرد يودع صاحبه المتوفى

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 24 أكتوبر 2022 - 8:12 مساءً

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أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على سلوك قرد من نوع «اللانغور» في سريلانكا، بعدما أظهر حركات مؤثرة في الوداع الأخير لصاحبه، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية».

 

وظهر القرد وهو يقبّل صاحبه ضمن طقوس الدفن، كما جلس بجوار قدمي صاحبه. وذكر موقع «إنديان إكسبريس» نقلاً عن «بي بي سي»، أن الفيديو صوّر في سريلانكا، وظهرت خلاله محاولات من قريب المتوفى لإبعاد القرد أكثر من مرة عن صاحبه. ورغم كل المحاولات، فقد ظل القرد متمسكاً بالبقاء إلى جانب صاحبه الذي اعتاد إطعامه بينما كان الحيوان يعيش في إحدى الغابات القريبة من باتيكالوا.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 24 أكتوبر 2022 - 8:12 مساءً
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Waleed

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