فيديو| متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة: يصل اليوم التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” لتبدأ عملية الفصل الـ 57

قال الدكتور “سامر الجطيلي” متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إن التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” سيصل اليوم إلى أراضي المملكة لتبدأ الإجراءات الطبية والفحوصات اللازمة لعملية الفصل الـ 57 التي تجريها المملكة بواسطة طواقمها الطبية المتميزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية أن المملكة العربية السعودية تحملت تكلفة نقل التوأم السيامي السوري إلى أراضيها بالإضافة إلى نفقات العمليات والإجراءات الطبية اللازمة، انطلاقا من المسؤولية التي تتحملها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخدمة الإنسان لكونه إنسان دون النظر إلى العرق أو اللون أو الجنسية.

وأوضح أن العمليات ستبدأ مباشرة فور فوصول التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام”، كما أن الفريق الطبي بما فيه من أطباء واستشاريين وممرضين وممرضات، على أهبة الاستعداء للبدء في الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لتبدأ عملية الفصل الـ57 التي تجريها المملكة العربية السعودية على أيدي أبناءها المتميزين من الأطقم الطبية المتنوعة.

وأكد أن المملكة دائما تمد يد العون والمساعدة لكل من يطلبها في كل دول العالم، موضحا أنه يجري تنسيق على أعلى المستويات بين المركز و مستشفى الملك عبدالله للأطفال لتقديم الخدمات اللازمة فور وصول التوأم السوري “إحسان وبسام” إلى الرياض.