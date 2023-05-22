فيديو| متخصص في علوم الفضاء: مركبة رائدي الفضاء السعوديين تسير بسرعة 28 ألف كم في الساعة

قال الدكتور “طارق فدعك” المتخصص في علوم الفضاء إن المركبة الفضائية التي تقل الرائدين السعوديين تسير بسرعة تقترب من 28 ألف كيلومتر في الساعة الواحدة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية” أن المرحلة الحالية هي الالتحاق بمحطة الفضاء الدولية، التي تدور حول الكرة الأرضية مرة كل 90 دقيقة، مشيرا إلى أن المركبة الفضائية يجب أن تصل إلى نفس ارتفاع محطة الفضاء الدولية البالغ 430 كم، وبسرعة تصل إلى 28 ألف كم في الساعة الواحدة.

وأشار إلى أن المركبة الفضائية التي تقل الرائدين السعوديين سوف ترسوا على محطة الفضاء الدولية التي تعادل في المساحة ملعباً لكرة القدم، وتدور حول كوكب الأرض بسرعة تصل إلى 28 ألف كم في الساعة، مؤكدا سلامة التقنيات التي تتمتع بها المركبة الفضائية وربطها إكلينيكيا بمحطة الفضاء الدولية.