فيديو| متعافي من تعاطي الشبو يروي قصة نجاته من الإدمان

نشر برنامج “ياهلا” تقريراً حول المخدرات وأثرها السلبي على كل من الفرد والمجتمع.

وذكر أن المخدرات لها أثر سلبي تحدثه على الشخص المدمن وعلى أسرته بالكامل، لأنها تجعل الشخص يفقد الإنسانية والإدراك والإحساس حول الأشياء من حوله.

وقال “متعافي من تعاطي الشبو” ضمن التقرير، إن تعاطيه للمخدرات بدأ بالتدريج من تناوله حبة ثم الثانية، حتى تطور الأمر معه وصار يأخذ الكثير من الحبوب والجرعات المكثفة من المخدرات دون أن يدري، إلى أن وصل لتعاطيه مادة الشبو.

وأكد أن المخدرات تذهب العقل وتفصله عن جسد الإنسان، حيث إنها تجعل الشخص لا يشعر بأي شيء تجاه نفسه أو أسرته أو المجتمع، وفي كثير من الأحيان يقوم الشخص بأفعال وسلوكيات منافية للقيم والآداب التي تربي عليها منذ صغره.

ونصح الشباب بأن يبتعدوا عن هذه المواد السامة القاتلة، لأنها طريق مظلم مسدود، لا نفع فيه، بل هي طريق الدمار والخراب والهلاك.