فيديو| مدرب تطوير ذات: يجب أن نشعر أطفالنا بأهمية تعلم اللغات الأجنبية بجانب التركيز على اللغة العربية

قال “علي الكناني” مدرب تطوير ذات، إن متطلبات الوقت الراهن تحتم على أولياء الأمور ضرورة تعليم أبناءهم اللغات الأجنبية المتعددة، حتى تتمكن المملكة من النهوض بسواعد طلابها في شتى المجالات.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية”، أن تعليم اللغات الأجنبية للأولاد أصبح ضرورة مهمة في عصر التقدم العلمي والتكنولوجي، بالإضافة إلى أننا اليوم نعيش في عصر الذكاء الاصطناعي والثروة العلمية والتكنولوجية الهائلة.

وأكد أن تعليم الطلاب للغات الأجنبية المتعددة لا يغني عن التركيز على اللغة الأم للمملكة العربية السعودية وهي اللغة العربية، مشيراً إلى أنها هي اللغة الأساسية، واللغات الأجنبية الأخرى هي الثانوية.