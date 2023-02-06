فيديو.. مراسلة سورية تبكي على الهواء: هل أصبح دمنا مباحا؟

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بكت مراسلة قناة «الغد» ناز السيد، على الهواء، وذلك أثناء حديثها عن الأوضاع في الأراضي السورية، جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، فجر اليوم الاثنين، وأسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني.

وقالت إن نداءات السوريين في مناطق: حلب وإدلب وإعزاز وعفرين وجنديرس، لم تسمع حتى الآن، مشيرة إلى أن النداءات تطلق دون جدوى.

ونوهت أن «العالم يقدم المساعدات والدعم إلى تركيا»، مضيفة: «منذ قليل وصلتني فيديوهات قاسية جدًا لا يمكن مشاهدتها، هل أصبح الدم السوري مباحًا؟ لم يقدم أحد يد المساعدة حتى الآن، ومنذ فجر اليوم نطلق نداءات إلى العالم دون جدوى».

ولفتت إلى أن المئات وربما الآلاف من المدنيين السوريين، لايزالون تحت الأنقاض، قائلة إن فرق الإنقاذ والدفاع المدني، تحاول إخراج أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من السوريين.

وأضافت: «العديد من الأطفال فقدوا حياتهم، كانوا عالقين على جدران المنازل المدمرة بشكل كامل، الوضع مأساوي وكارثي في تلك المناطق والإمكانات ضعيفة، لو لم يكن هناك دعم دولي سريع، قد نشهد ونكون أمام كارثة إنسانية حقيقية».

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.