فيديو| مشجعي النصر السعودي: التعصب الرياضي ممنوع بالمملكة.. والعلاقة بين الجماهير هي علاقة احترام متبادل

استعرض برنامج “صباح العربية”، قصة المشجعين العاشقين لنادى النصر السعودي “فلاح الشمري، وسليمان السعدون”.

وقال “فلاح الشمري” مشجع نادي النصر السعودي، إنه منذ صغره وهو عاشق لنادي النصر، وكان ولا يزال يتغنى ويفتخر بانتماءه لهذا النادي العريق كما وصفه.

وشكر خادم الحرمين الشريفي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهم للرياضة في المملكة لا سيما كرة القدم، مما جعلها واحدة من أهم الرياضيات في المملكة.

وأوضح أن الدوري السعودي أصبح من أقوى الدوريات الموجودة على الساحة العالمية، من خلال الاستثمارات العالية في جميع الأندية الموجودة على أرض المملكة.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي تعصب رياضي من الجماهير المختلفة، سواء من جماهير نادي النصر أو غيرها من الأندية الأخرى، مؤكدا أن الجميع يلتزم بالاحترام المتبادل.