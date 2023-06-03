فيديو| مشرف مركز عمليات الحج في الهيئة العامة للغذاء والدواء: لا يسمح بدخول الأدوية المحظورة ونمتلك أجهزة متطورة تحلل بيانات المنتج

قال “وليد الحكمي” مشرف مركز عمليات الحج في الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن الهيئة مستعدة كل الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من خلال حزمة من الإجراءات الطبية، تعمل من خلالها على تقديم أفضل خدمة ممكنة لضيوف الرحمن.

وأضاف في تصريحا لـ “الإخبارية” أن الهيئة طورت واستحدثت مجموعة من الأجهزة للكشف عن المنتجات والأدوية منتهية الصلاحية.

وأوضح أن الهيئة لن تسمح بدخول الأدوية المحظورة أو الغير صالحة للاستخدام، مشيرا إلى أن الهيئة تمتلك أجهزة متطورة تعمل على تحليل البيانات بطريقة سريعة ومحكمة.