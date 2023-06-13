فيديو| مضادة للألغام وتعمل في جميع الظروف القاسية.. ماذا تعرف عن مركبة الإسعاف الروسية “لينزا”؟

نشرت قناة “العربية”، فيديوجراف، حول مركبة الإسعاف الروسية “لينزا” التي تعمل في جميع الظروف القاسية.

وذكر أن مركبة الإسعاف الروسية لا تقل أهميتها عن الدبابات الحربية ولا الطائرات المحلقة في سماء العدو.

وبين أنها إحدى أبرز المعدات في الجيش الروسي، صممت لتوفير الحماية اللازمة للأطقم الطبية والمصابين في ميدان القتال، بنظام دفع رباعي، وتصل سرعتها إلى 105 كيلومتر في الساعة بمدى يقدر بنحو ألف كيلومتر.

وأفاد بأن وزنها يصل إلى 15.5 طن، كما تستوعب عدد من 3 إلى 5 أفراد من الأطقم الطبية، كما تستوعب عدد من 4 إلى 6 مصابين من الجنود والضباط.

وأضاف أنها مصممة للعمل في جميع الظروف وعلى مستوى كافة التضاريس، بما فيها المناطق التي تحتوي على ألغام ومهام البحث والإنقاذ.