فيديو| نائب رئيس المجلس الأعلى للفضاء: عندما تتحدث المملكة عن خدمة البشرية فهذا أكبر دليل على سعيها لتمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض

قال عبد الله السواحة نائب رئيس المجلس الأعلى للفضاء إن المملكة العربية السعودية تسعى للتنمية والتعمير والتقدم في كافة المجالات، وعندما تتحدث عن خدمة البشرية فهذا أكبر دليل على أنها ماضية في تمكين الإنسان والحفاظ على الأرض.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية” أن نجاح رحلة رواد الفضاء السعودي جاء بفضل توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تطلع دائما لخدمة البشرية والإنسانية في شتى أنحاء العالم، مشيرا إلى أن هذا النجاح يضاف إلى النجاحات الأخرى التي حققتها المملكة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية.

وأكد أن رائدا الفضاء “علي وريانة” لديهم الإصرار على النجاح لتحقيق أحلام وطموحات الشعب السعودي في التقدم ومسابقة الزمن في استكشاف الفضاء، موضحا أن راية التوحيد التي تحملها المملكة لا تحلق في مشارق الأرض ومغاربها فقط، بل باتت تعانق سحب السماء.

وأشار إلى أن أكثر من 12 الف طالب وطالبة من أبناء المملكة العربية السعودية سوف يمارسون التجارب العلمية مع رواد الفضاء، في أكثر من 14 تجربة علمية.