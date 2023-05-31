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فيديو| والد رائدة الفضاء ريانة برناوي: سعيد بالإنجاز العلمي وعودة رائدي الفضاء إلى الأرض.. ريانة شغوفة بالعلم من صغر سنها

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 31 مايو 2023 - 1:14 مساءً

عبر والد رائدة الفضاء السعودية “ريانة برناوي” عن سعادته البالغة وسروره، عقب عودة رائدي الفضاء “علي القرني” و”ريانة برناوي” إلى الأرض مرة أخرى بعد الرحلة العلمية الفضائية.

وقال والد رائدة الفضاء “ريانة برناوي” إنه يشعر بالفخر والسعادة حول الإنجاز العلمي الذي حققه رائدي الفضاء السعوديين خلال الرحلة العلمية إلى الفضاء.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية” أن ابنته “ريانة” شغوفة بالعلم والتعليم والبحث في العلوم من صغر سنها، مشيراً إلى أن ما حققته من تقدم علمي يأتي من عزيمتها على تحصيل العلم والمعرفة منذ صغرها.

 

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 31 مايو 2023 - 1:14 مساءً
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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