فيديو.. وصول 10 مواطنين وعدد من رعايا الدول الصديقة للمملكة من السودان إلى جدة

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وصل اليوم الثلاثاء 10 مواطنين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة من الذين تم اجلائهم من السودان.

وقدم عدد من المواطنين والرعايا الواصلين على متن الفرقاطة التابعة للقوات البحرية الملكية، شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ولجميع العاملين في القطاعات ذات العلاقة على تسخير كافة الإمكانات والتسهيلات منذ انطلاق السفينة من بورتسودان وحتى الوصول إلى جدة.

ومن جانبها ، أعربت القنصل العام البريطاني بجدة سيسيل البليدي، عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، لإسهام حكومة المملكة في إجلاء الرعايا البريطانيين القادمين من السودان.

من جهته، نوّه القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة فارس أسعد، بالجهود الإنسانية للمملكة في مختلف الجوانب، وحرصها على تقديم المساندة والدعم للدول الصديقة، معرباً عن شكره لجميع الجهات في المملكة على حفاوة الاستقبال للرعايا الأمريكيين، وتسهيل إجراءاتهم منذ مغادرتهم وحتى وصولهم الأراضي السعودية.

بدوره، ثمّن القنصل الليبي بجدة عبدالرزاق المنفي، الدور الكبير للمملكة، والجهود الجبارة التي قامت بها كافة الجهات الحكومية لتقديم كل الدعم للّيبيين.

وأشادت نائب القنصل العراقي مايا هادي، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، مؤكدةً أنه غير المستغرب على المملكة العربية السعودية مد يد العون، ومساعدة أي شخص ومن أي بلد.