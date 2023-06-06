فيديو| وكيلة كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات في جامعة أم القرى: 83 فكرة مبتكرة من الطلاب و12 من هيئة التدريس في “هاكاثون مكة الذكية”

قالت الدكتورة “عهد الجرف” وكيلة كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات في جامعة أم القرى، إن الطلاب قدموا ما يقرب من 83 فكرة ذكية ومبتكرة في “هاكاثون مكة الذكية”، بينما قدم أعضاء هيئة التدريس 12 فكرة فقط.

وأضافت في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الملتقى يسعى إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة إلى زوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب للمساهمة في التنمية وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.

وأكدت أن الملتقى يهدف إلى مشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى بالتنسيق مع وزارة الحج وشؤون الحرمين الشريفين، لتقديم الخدمات المتطورة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى أن “الهاكاثون” سوف يتيح للخريجين فرصة التعرف على الشركات والوظائف المتاحة والدورات التدريبية.