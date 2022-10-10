فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة انهيار جبل في عسير

المناطق ـ متابعات

تداول نشطاء موقع التواصل تويتر، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو، وثق لحظة انهيار ‎جبل بمنطقة ‎عسير.

وتسبب الانهيار بقطع الطريق الواقع في عقبة “امحلج بقنا” والذي يربط بين طريق رعلة وقرية الرفود بسبب الأمطار الغزيرة.

ورصد الفيديو بداية انهيار الجبل شيئًا فشيئًا إلى أن بلغ ذروته، بحسب ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي.

بدورها تحركت وزارة النقل بمنطقة عسير وباشرت الموقع فور وقوع الحادثة، وقامت بأعمال الصيانة، ورفع الانهيارات الكبيرة، ولا تزال تواصل جهودها لإعادة فتح الطريق، وإبعاد مكامن الخطر.

كما كان الانهيار قد حدث في وقت كان فيه الطريق خاليا من المركبات؛ الأمر الذي لم ينجم عنه أية إصابات في الأرواح، أو أضرار في الممتلكات.