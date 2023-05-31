فيديو| يمنية ناجية من سجون ميليشيات الحوثي: خطفوني في أجمل يوم بحياتي وأسرتي بحثت عني في ثلاجات الموتى

قالت طالبة يمنية نجت من سجون مليشيات الحوثي وتسمى “يسرى الناشري”، إن الميليشيات المسلحة التابعة للحوثي قامت باختطافها في أجمل يوم بحياتها، مما دفع أسرتها إلى البحث عنها في ثلاجات الموتى بمستشفيات صنعاء لمدة 3 أيام.

وأضافت في تصريحات لـ “قناة الحدث” أن الميليشيات الحوثية قامت باختطافها في يوم عيد ميلاد والدتها، بعد خروجها من المعهد التعليمي، هي وعدد من زميلاتها، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وأوضحت أنها كانت تنوي القيام بعمل حفلة عيد ميلاد لوالدتها، لكن سرعان ما تبدلت الأحوال وقامت الميليشيات الحوثية بإزالة هذه المشاعر وتبديلها إلى مشاعر حزن ورعب وخوف عليها وعلى أسرتها.

وأكدت أن والدتها ظلت تبحث عنها في جميع الأماكن في صنعاء، حتى وصل الأمر إلى البحث عنها في ثلاجات الموتى بالمستشفيات لمدة 3 أيام متواصلة.

وأشارت إلى أن الميليشيات الحوثية تتعامل بكل قسوة مع المحتجزات داخل أماكن الاحتجاز المجهولة، موضحة أنها تعرضت لعدد من المضايقات داخل غرف الحجز الحوثية.