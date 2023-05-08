فيرستابن يفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى

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دم ماكس فرستابن أداء مذهلا ليفوز بجائزة ميامي الكبرى ويعزز صدارته لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعدما قاد فريقه رد بول لأول مركزين أمس الأحد.

وانطلق فرستابن من المركز التاسع ليخطف الفوز من زميله سيرجيو بيريز بعد وقفة الصيانة الوحيدة قبل أقل من ست لفات من النهاية.

واستمرت البداية المثالية لرد بول هذا الموسم إذ حقق فوزه الخامس في خمس جولات.

وعاد فرناندو ألونسو إلى منصة التتويج مع أستون مارتن، حيث احتل المركز الثالث للمرة الرابعة في خمسة سباقات بعدما اكتفى بالمركز الرابع في أذربيجان الأسبوع الماضي.

وفيما يلي نتيجة سباق جائزة ميامي الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أمس الأحد.

1- ماكس فرستابن (رد بول)

2- سيرجيو بيريز (رد بول)

3- فرناندو ألونسو (أستون مارتن)

4- جورج راسل (مرسيدس)

5- كارلوس ساينز (فيراري)

6- لويس هاميلتون (مرسيدس)

7- شارل لوكلير (فيراري)

8- بيير جاسلي (ألبين)

9- إستيبان أوكون (ألبين)

10- كيفن ماجنوسن (هاس)

11- يوكي تسونودا (ألفا تاوري)

12- لانس سترول (أستون مارتن)

13- فالتيري بوتاس (ألفا روميو)

14- ألكسندر ألبون (وليامز)

15- نيكو هولكنبرج (هاس)

16- غوانيو تشو (ألفا روميو)

17- لاندو نوريس (مكلارين)

18- نيك دي فريز (ألفا تاوري)

19- أوسكار بياستري (مكلارين)

20- لوجان سارجنت (وليامز)