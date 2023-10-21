فيرمينو ومحرز يقودان تشكيل الأهلي أمام الوحدة

المناطق_الرياض

أعلن الألماني، ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سوف يواجه الوحدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الأهلي، المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الوحدة، في المركز الثامن، برصيد 13 نقطة.

– تشكيل الأهلي الرسمي الذي سيواجه الوحدة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: العمار، عبد الباسط هندي، روجر إيبانيز، الحريجي.

محور الارتكاز: محمد المجحد، فرانك كيسيه.

خط الوسط المهاجم: ماكسيمان، فيجا، رياض محرز.

قلب الهجوم: روبرتو فيرمينو.