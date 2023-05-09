فيصل بن فرحان: التعاون بين المملكة والجزائر يخدم استقرار المنطقة

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قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن التعاون بين المملكة والجزائر يصب في صالح أمن واستقرار العالم العربي.

وأضاف بن فرحان في كلمة مصورة خلال زيارته للجزائر بثتها الرئاسة الجزائرية على فيسبوك “التعاون الثنائي بين الجزائر والسعودية يخدم ليس فقط بلدينا ولكن أمن واستقرار العالم العربي والمجتمع الدولي كاملا، وسنستمر في هذا التعاون والتنسيق”.

وأشار الأمير فيصل عقب اجتماعه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى أنه وجد “توافقا تاما” في الرؤى بين السعودية والجزائر، لافتا إلى أن هناك فرصا كبيرة بخصوص تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

واستقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر.

وفي بداية الاستقبال، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس وحكومة وشعب الجزائر، فيما حمله الرئيس تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدكتور عبدالله البصيري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.