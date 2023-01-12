فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية مصر ويعقدان اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما بحث الجانبان أوجه تعزيز العمل الثنائي في كافة المجالات.

عقب ذلك رأس سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر الشقيقة، اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري بين المملكة ومصر، حيث تطرقا خلاله إلى تكثيف التعاون المشترك في المجالات السياسية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق الثنائي في العديد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتخدم المصالح المشتركة، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وأقام سمو وزير الخارجية لمعالي وزير خارجية مصر، مأدبة غداء تكريمًا لمعاليه والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال والاجتماع التشاوري، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، ومن الجانب المصري، مساعد وزير خارجية جمهورية مصر العربية السفير علاء موسى، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.