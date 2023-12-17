فيضانات تضرب شمال غرب أستراليا

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أدت أمطار شبه استثنائية إلى حدوث فيضانات في ولاية كوينزلاند الأسترالية، وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من عشرة آلاف منزل.

وأفادت السلطات الأسترالية اليوم أن الفيضانات غمرت بشكل خاص مدينة كيرنز، وهي مركز سياحي رئيسي يطل على الحاجز المرجاني، مما أدى إلى إغلاق مطارها.

وذكرت خبيرة الأرصاد الجوية لورا بوكيل، أن منسوب الأمطار في بعض مناطق الولاية بلغ أكثر من 600 ملم خلال الساعات الـ24 الماضية، وقد يهطل 500 ملم إضافي خلال الساعات الـ24 المقبلة، مشيرةً إلى أن هذه الفيضانات الخاطفة قد تكون خطيرة ومميتة، وخصوصًا بسبب طبيعتها المفاجئة.