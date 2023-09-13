فيضانات ليبيا.. مخاوف من انهيار سد جازا ونذر كارثة في الأفق

وقال المصدر إنه “إذا انهار سد جازا ستحدث كارثة في مدينة برسس”.

ويقع سد جازا في بلدة برسس، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 200 قدم، ويقول السكان إنه عندما اشتدت الأمطار فاضت مياه السد باتجاه المناطق السكنية، ما ساعد في جرف المياه للمباني والسيارات.

https://x.com/bo3aAltrhony/status/1701642776725573992?s=20