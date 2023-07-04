“فيفا” عن صفقة بروزوفيتش: عالمي يليق بالعالمي

المناطق_الرياض

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بصفقة انضمام لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى صفوف النصر.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد الدولي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عالمي يليق بالعالمي.. بطل إيطاليا ووصيف أوروبا، ووصيف العالم.. هل مارسيلو بروزوفيتش أقوى لاعب وسط مر على الدوري السعودي؟”.

كان نادي النصر أعلن مساء الإثنين، رسميًا، التعاقد مع اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط إنتر ميلان الإيطالي، وذلك بعقد يمتد حتى 2026.