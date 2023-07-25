فيفا: كأس العالم 2023 للسيدات يواصل تحطيم الأرقام القياسية

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استعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأرقام التي تشهدها بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا، فيما يتعلق بالحضور الجماهيري، وذلك بعد مرور أول ستة أيام فقط من بداية البطولة.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الثلاثاء :”لم تمر سوى ستة أيام على انطلاق كأس العالم للسيدات (أستراليا ونيوزيلندا 2023)، لكن البطولة حققت نجاحا باهرا بالفعل، حيث شهدت حتى الآن عددا قياسيا من حيث الحضور الجماهيري.”

وأضاف فيفا أنه “جرى بيع أكثر من 5ر1 مليون تذكرة، كما وقف عشاق الساحرة المستديرة شاهدين على مباريات مليئة بالندية والتنافسية وأجواء احتفالية وممتعة في كلا البلدين المضيفين.”

وأبدى السويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا شكره وامتنانه للبلدين المضيفين على جهودهما الحثيثة في سبيل النهوض بكرة القدم النسائية والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة على الصعيد العالمي.

وقال إنفانتينو في هذا الصدد :”أود أن أتقدم بجزيل شكري لنيوزيلندا وأستراليا على استضافتنا هنا، فعادة ما نقول إن كرة القدم توحد العالم، وها هما نيوزيلندا وأستراليا توحدان العالم هنا في هذا الجزء من نصف الكرة الجنوبي”.

وأضاف: “لقد رحب بنا الجميع هنا – فردا فردا – من متطوعين وأفراد شرطة وموظفين؛ ذلك أن كل من له ارتباط أو صلة ما بكأس العالم للسيدات، قدم عملا هائلا، وقد حظينا بحسن الترحاب واستُقبلنا بحفاوة ورحابة صدر، والبسمة مرتسمة على كل الوجوه، وهذا شيء لا يقدر بثمن حقا”.

وتابع: “أتطلع إلى زيارة مختلف أنحاء أستراليا، كما فعلت في نيوزيلندا، للوقوف على ما يزخر به هذا الحدث الرائع من تنوع ثقافي مذهل”.

وشهد اليوم الافتتاحي، الخميس 20 يوليو ، حضورا جماهيريا بلغ أكثر من 117 ألف مشجع غصت بهم مدرجات إيدين بارك وملعب أستراليا، حيث تابع 42137 متفرجا فوز منتخب نيوزيلندا على نظيره النرويجي في مباراة رفع الستار بمدينة أوكلاند، وهو رقم قياسي على مستوى الحضور الجماهيري لمباراة في كرة القدم بهذا البلد على صعيد مسابقات الرجال والسيدات.

بينما تابع اللقاء الثاني بين أستراليا وجمهورية أيرلندا ما لا يقل عن 75784 مشجعا من المدرجات في سيدني، وهي أعلى نسبة حضور في مباراة ضمن كأس العالم للسيدات منذ 24 عاما، علما بأن مبيعات تذاكر البطولة تجاوزت بالفعل السقف الذي كان فيفا يصبو إلى بلوغه، حيث بيع أكثر من 5ر1 مليون تذكرة للمباريات الـ 64.

وبعد اختتام الجولة الأولى من المباريات بمواجهة اليوم الثلاثاء بين كوريا الجنوبية وكولومبيا، بلغ إجمالي الحضور 459547 متفرجا في أول 16 مباراة، أي بمتوسط 28721 متفرجا للمباراة الواحدة – بزيادة تبلغ 54 % مقارنة بأول 16 مباراة في النسخة السابقة التي استضافتها فرنسا عام 2019.

وأشار فيفا إلى أن فعاليات مهرجان المشجعين تحظى بشعبية كبيرة أيضا، علما بأنها تُنظم لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات.