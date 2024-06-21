«فيفا»: 27 يونيو موعد قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إقامة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الخميس القادم 27 يونيو 2024، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأكد أنه سيتضح من خلال نتائج القرعة، مسار المنتخبات الآسيوية الـ18 المتبقية في السباق على بطاقات العبور إلى النسخة القادمة من كأس العالم، التي وصفها بأنها الأوسع والأشمل، التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.

وستتوزّع المنتخبات الـ18 في سباق التأهل إلى 3 مجموعات، تضم كل منها 6 فرق، على أن تُقام مباريات هذا الدور خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2024 ومارس ويونيو 2025، وسيتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه (ستة منتخبات في المجموع) مباشرة إلى كأس العالم 2026، التي ستشهد لأول مرة في تاريخ المسابقة مشاركة ما مجموعه 48 منتخباً، وتقام منافساتها في 3 دول مضيفة، هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

أما المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة (ستة منتخبات في المجموع) فستتنافس في ما بينها ضمن الدور التأهيلي الرابع، حيث ستُوزع إلى مجموعتين تضم كل منهما ثلاثة منتخبات، على أن تُقام مباريات هذا الدور خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025 وسيتأهل من هذه المرحلة منتخبان مباشرة إلى النهائيات.

وسيخوض الوصيفان في مجموعتي المرحلة الرابعة مواجهة فاصلة ذهاباً وإياباً حيث سيُشارك الفائز منهما في التصفيات الفاصلة بين المناطق القارية، التي سينظِّمها «فيفا» خلال شهر مارس 2026، حيث ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لمنتخبات الاتحاد الآسيوي للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026.