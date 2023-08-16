فيما تعد من أوائل السعوديات في ال Casting Manager: دارين طلب تبهر النقاد السينمائيين بحيويتها وإبداعاتها في فيلم الهجير

المناطق_ماهرعبدالوهاب

أبهرت السعودية دارين خالد طلب Casting Manager (مديرة شؤون الممثلين ) كافة النقاد السينمائيين وصناع السينما السعودية و العربية بنشاطها المتقد وحيويتها بأدائها للعديد من المهام المناطة بها في الفيلم السينمائي السعودي ( الهجير ) والذي تم الفراغ والإنتهاء من تصوير كافة مشاهده أوئل الشهر الحالي أغسطس في عاصمة الفن العربي هوليوود الشرق ( القاهرة ) ..من إنتاج شادو للفن السينمائي للأستاذة أمل الحجار واخراج المخرجة السعودية سارة طلب وبمشاركة العديد من الفنانيين السعوديين في مقدمتهم الفنان المعروف خالد الحربي و ريم الحبيب والفنان الموسيقي الملحن عبدالله عبود ..

هذا ومن المهام التي كانت تقوم بها دارين طلب هو التواصل من الفنانين وترشيحهم بما يخدم رؤية الفيلم إضافة” إلى تقييم الفنانيين بما يتناسب مع أدوار الفيلم والإشراف على تدريب المقبولين منهم وذلك بالتنسيق مع مدرب التمثيل والإتفاق على الأجور وعمل العقود والتنسيق لرحلات الطيران والحجوزات وجدولة كافة المواعيد وتوفير كل إحتياجات الممثلين وجدولة مواعيد التصوير بالتنسيق مع المخرج المنفذ وأخيرا” حل جميع المشاكل المتعلقة بإدارة الفنانيين”.

ومن جهتها تحدثت الأستاذة دارين خالد طلب قائلة” ..كنت فخورة بمشاركتي في هذا الفيلم وبالعمل مع كل الممثلين به والذين تم ترشيحهم من خلالي ولله الحمد ..رغم عدم خبرتهم الكبيرة إلّا أنهم كانوا على وعي كبير بتحمل المسؤلية والثقة التي منحت لهم وعلى سبيل المثال أذكر الممثلين الفنان المطرب عبدالعزيز الفيصل و الممثلين عماد عجيب وعمر مسعود وجواد سامي وإيهاب باداود

وأشارت دارين إلى تفاؤلها الكبير بنجاح الفيلم السعودي ( هجير ) والذي سيعرض في الفترة القريبة المقبلة بمشيئة الله متمنية” أن يحظى بإعجاب محبي وعشاق السينما السعودية و الخليجية العربية بصفة عامة.