فينيسيوس يعلن جاهزيته للمشاركة مع ريال مدريد

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كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ، خلال مواجهة منتخب بلاده وكولومبيا في تصفيات مونديال 2026.

ويغيب فينيسيوس عن مباريات فريقه ريال مدريد منذ شهر نوفمبر الماضي، بسبب تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ.

وقال فينيسيوس في تصريحات لقناة ناديه: «أنا بخير الآن ومستعد لبقية الموسم، أدعو أن نتمكن في 2024 من الفوز بالعديد من الألقاب».

ومن المقرر أن يواجه فريق ريال مدريد نظيره مايوركا، يوم الأربعاء القادم على ملعب سانتياجو برنابيو، في الدوري الإسباني «الليجا».