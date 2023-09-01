فينيسيوس ينضم لقائمة متابعي دوري روشن

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يجتذب الدوري السعودي بحلته «العالمية» الجديدة، اهتمام الملايين من عشاق الكرة في شتى أنحاء العالم، ليس ذلك فحسب، بل إن نجوم كرة ينشطون في دوريات أوروبية بدأوا فعلياً وضع مباريات هذا الدوري الصاعد بسرعة الصاروخ ضمن أجندتهم اليومية، بهدف متابعة نجوم سبق أن زاملوهم في الملاعب الأوروبية.

ومن النجوم الذين انضموا رسمياً لقائمة متابعي الدوري السعودي؛ البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الذي نشر صورة عبر حسابه على «إنستغرام»، وهو يتابع مباراة الكلاسيكو السعودي بين الاتحاد والهلال، معبراً فيها عن تهانيه لزميله في الفريق الإسباني سابقاً كريم بنزيمة بعد هدفه المثير في شباك الحارس المغربي القادم من إشبيلية ياسين بونو.

وفي سياقٍ متصل، أعرب يورغن كلوب، المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن إعجابه باللاعبين الذين يشاركون حالياً في الدوري السعودي، وقال في مؤتمر صحافي: «أحب كل لاعبيّ الذين يلعبون في السعودية الآن، وسأكون سعيداً بمشاهدة الدوري السعودي ومتابعتهم. لكنني لا أعرف بالضبط كيف يمكنني مشاهدته».

يُذكر أن الدوري السعودي لكرة القدم يشهد نجاحاً مزداداً في السنوات الأخيرة، بعد تطويره وتحسينه بشكل كبير بجذب نجوم العالم، وهو يجذب انتباه محبي كرة القدم، وأيضاً اللاعبين والمدربين العالميين، الذين يعبرون عن إعجابهم ورغبتهم في متابعته.