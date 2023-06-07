في أقل من شهر.. “فيا رياض” تستقطب مليون زائر

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن وجهة “فيا رياض” الترفيهية استقطبت مليون زائر خلال أقل من شهر على افتتاحها.

وتحتوي الوجهة على مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية، وواحد من أشهر فنادق الخمس نجوم “سانت ريجيس الرياض”، والعديد من المطاعم والمقاهي العالمية التي تتواجد بالمملكة لأول مرة، مع 7 صالات سينما.

كما توفر “فيا رياض” تجربة مميزة ومثالية للزوار من خلال المساحات المصممة للراحة والاسترخاء، الاستمتاع بالمناظر والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة مجموعة كبيرة من المنحوتات الفنية.