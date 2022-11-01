في الذكرى الأولى لافتتاحها.. “البوليفارد” تستقبل زوَّار موسم الرياض بخصومات تصل لـ50%

وتفصيلاً، كانت منطقة بوليفارد رياض سيتي قد تم بناؤها خلال 118 يوم عمل، وتُعدُّ أكبر واجهة ترفيهية مستدامة بالسعودية، وتصل مساحتها لنحو 900 ألف متر مربع، وشهدت حضور أكثر من 11 مليون زائر من مختلف دول العالم خلال 365 يومًا، وأكثر من 4 مليارات إنفاقًا داخليًّا، كما تضم أكثر من 70 مطعمًا، و41 مقهى، و81 متجرًا، وأكثر من 54 عرضًا مسرحيًّا، وأكثر من 80 حفلة غنائية عالمية وعربية، وأكثر من 22 استوديو، هي الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط بمرواس التي تم افتتاحها مؤخرًا.