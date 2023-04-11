في تحدٍ جديد للصين.. وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى فيتنام

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يزور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، نهاية الأسبوع الجاري فيتنام واليابان، تزامناً مع زيادة توترات مع الصين بشأن تايوان.

ويبحث بلينكن في العاصمة الفيتنامية الرؤية المشتركة حتى تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقةً تتسم بالازدهار والسلام.

ونوه مساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب شرق آسيا دانيال كريتنبرينك إلى أن الزيارة ستعكس الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل، مبيناً أن محادثات بلينكن مع سلطات فيتنام ستشمل التطرق إلى ملف حقوق الإنسان.

وينتظر أن يتوقف بلينكن في هانوي قبل أن يتوجه لحضور اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كارويزاوا باليابان.