في حالة إصابة أحد أفراد الأسرة بـ «سرطان القولون».. ماذا يجب على الباقين؟

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: ” في حال إصابة أحد أفراد العائلة بهذا المرض ينبغي أن يعمل جميع أفراد العائلة الفحوصات الوقائية للكشف المبكر بدءا من عمر 40 سنة، أو 10 سنوات قبل عمر المصاب”.

يذكر أن الخبراء والمتخصصين ينصحون بضرورة تناول هذه الأطعمة، للوقاية من مرض سرطان القولون، فيما أشارت تقديرات جمعية السرطان الأميركية إلى أن 100 ألف شخص في البلاد يصابون سنويا بسرطان القولون.

أطعمة مفيدة للوقاية

وبحسب موقع “هيلث دايجست”، فإن خبراء من “مايو كلينيك” يوصون بقائمة من 12 طعاما مفيدا لصحة القولون، وتقي من احتمالية الإصابة بسرطان القولون.

1- الفاصوليا: مفيدة في الوقاية من سرطان القولون

2- الزبادي: لأنه يحتوي على الكالسيوم، ويحدث تأثيرا إيجابيا في الوقاية من سرطان القولون، لأنه يضم بكتيريات مفيدة لعملية الهضم.

3- سمك الماكريل: الغني بالدهون المفيدة، وذلك بفضل احتوائه على أحماض الأوميغا 3، وبالتالي، فهو يؤدي دورا مفيدا للغاية في القولون.

4- الأرز البني: بينما كشفت دراسة منشورة في مجلة السرطان البريطانية، أن الأشخاص الذين يأكلون الحبوب الكاملة، يكونون أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون بنسبة 35%.

وينصح خبراء الصحة أيضا بتناول كل من صدر الدجاج والبرتقال وحبوب مثل “الشيا”، والموز وزيت الزيتون، وشرب كميات كافية من المياه.