في حال وجود تابعين أو لا.. “حساب المواطن” يوضّح شروط الأرملة على الدعم

وتفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج مع تساؤل أحد المتابعين قال فيه: “في حال وفاة العائل رحمه الله، كيف أفعّل حسابًا للوالدة في حساب المواطن؟”؛ لافتًا إلى أنه بإمكان الأرملة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة، وهي صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين، أو بطاقة العائلة.