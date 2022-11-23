في حال وجود تابعين أو لا.. “حساب المواطن” يوضّح شروط الأرملة على الدعم

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أوضح “حساب المواطن” أنه يمكن للأرملة التقديم للحصول على الدعم في حال عدم وجود تابعين (أبناء)، عبر إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل (صك ملكية السكن)؛ مشيرًا إلى أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.
وتفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج مع تساؤل أحد المتابعين قال فيه: “في حال وفاة العائل رحمه الله، كيف أفعّل حسابًا للوالدة في حساب المواطن؟”؛ لافتًا إلى أنه بإمكان الأرملة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة، وهي صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين، أو بطاقة العائلة.