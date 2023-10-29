في خطوة ناجحة.. مريض يُحتضر يخضع لزراعة «قلب خنزير»!

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أظهرت تقارير جديدة أن رجلاً يبلغ من العمر 58 عاماً، خضع لعملية زراعة قلب خنزير في كلية الطب بجامعة ميريلاند الشهر الماضي، وبدأ بالتحسن، ولم تظهر عليه بعد علامات رفض العضو.

وكان فوسيت يُحتضر بسبب قصور في القلب قبل أن يخضع لعملية الزرع في 20 سبتمبر الماضي. ولم يكن مؤهلاً لإجراء عملية زرع قلب بشري بسبب ظروف صحية أخرى.

وحالته هذه هي الثانية التي يحاول فيها أطباء جامعة ميريلاند استخدام قلب خنزير لإنقاذ شخص من الموت بسبب مرض القلب. وفي العام الماضي، أجرى الفريق أول عملية زرع على ديفيد بينيت، وعاش شهرين فقط بقلب الخنزير. وعلى الرغم من أنه يعتقد أن فايروس الخنزير ربما يكون قد ساهم في وفاته، إلا أن السبب الأساسي لم يتم تحديده.

وتبعاً لذلك، قبل إجراء عملية الزرع الثانية على فوسيت، أجرى الفريق اختباراً أفضل للفايروسات على قلب الخنزير.

وقام فريق بحث آخر في NYU Langone Health أخيراً بزراعة قلوب الخنازير في شخصين متوفيين أخيراً وكانا على قيد الحياة بواسطة أجهزة التنفس الصناعي.

وقد حظيت الأبحاث المتعلقة بزراعة الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان بشعبية كبيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الطلب على الأعضاء القابلة للزرع يتجاوز العرض، وفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وعلى الرغم من أن العلماء كانوا يعملون على تقنيات زرع الأعضاء منذ عقود، إلا أن النتائج لم تكن ناجحة إلى حد كبير. وعندما يتم وضع عضو حيواني في جسم الإنسان، عادة ما يقوم الجهاز المناعي بتدمير الأنسجة الغريبة على الفور.