في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يصل إلى بغداد

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وصل وزير الخارجية ، الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة العراقية، اليوم الخميس، في زيارة رسمية بحسب ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف .

وقال الصحاف إن “وزير الخارجية سيلتقي، خلال الزيارة، كلا من رئيس الجمهوريَّة عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسيّ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين” لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وكانت وزارة الخارجية العراقية، ذكرت أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية فيصل بن فرحان سيزور العراق غدا.